¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¹õÀîµþ²ð¡¡ÃÏ¸µ¤Î°ÕÃÏ¸«¤»¤ë¡ÖÉ¬¤ºÀî¸ýÀª¤ÇÄù¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Á¡¡¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡¡Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡Á¡×¤Ï£³£±Æü¡¢ºÇ½ªÆü¡££µ£ÒÈ¯ÇäÃæ¤ËÁöÏ©Æâ¤Ç£±£²£Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¾Ò²ð¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹õÀîµþ²ð¡Ê£²£·¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£´Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï£±ÈÖ¼Ö¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡Öº£Ç¯¤ÎÀî¸ý¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡Àï¤Ï¹â¶¶µÁ¹°¤µ¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤êÀî¸ýÀª¤¬Á´°÷Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÀî¸ýÀª¤ÇÄù¤á¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹¥Áö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£