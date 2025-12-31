2026Ç¯½éÆü¤Î½Ð¡¡Âçºå¤äµþÅÔ¤Ê¤É¶áµ¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¸«¤é¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤Ë
2026Ç¯¸µÃ¶(¸µÆü¤ÎÄ«)¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2026Ç¯¸µÆü¡¡Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë
2026Ç¯¤Î¸µÆü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤é¼¡¡¹¤È±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÃæ¤ÏÄã¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤äÈüÇÊ¸Ð¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤ËËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍîÍë¤ä¶¯É÷¡¢¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸µÆü¤Îµ¤²¹¡¡Ä«¤ÏÏ©ÌÌÅà·ë¤ËÃí°Õ
¸µÆü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÂçºå¤Ç¤Ï3¡î¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤Ï0¡î¤Ê¤É¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÁú¤¬¹ß¤ê¤¿¤êÉ¹¤¬Ä¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÎä¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½é·Ø¤Ê¤É¤Î³°½Ð¤ò·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå¤ÈµþÅÔ¡¢¿À¸Í¤Ç8¡î¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ê¤Ç10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¿ô»ú¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄã¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê
Àã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤«½ê¤Ç¤¹¡£
(1)¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Â¾¤Î½ê¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
(2)¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¶á¤Å¤¯Á°¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(4)Æü±¢¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤È¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ê¤É¡¢Æü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£