º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ø±Ñ¸ì¤Ç¤â´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¶ì¤·¤¤»þ¤â¶á¤¯¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë±ÑÊ¸¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£æ£ï£ò¡¡£ô£è£å¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£å£á£ó£ï£î¡¥
¡¡£Ô£ï¡¡£á£ì£ì¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£æ£á£î£ó¡¤¡¡£á£ì£ì¡¡£ï£æ¡¡£ù£ï£õ£ò¡¡£é£î£ã£ò£å£ä£é£â£ì£å¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô¡¡£ç£á£ö£å¡¡£í£å¡¡£ó£ô£ò£å£î£ç£ô£è¡¾¡¡£ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£ó£ï¡¡£í£õ£ã£è¡¥
¡¡£Á£ì£ó£ï¡¤¡¡£É¡¡£á£í¡¡£ö£å£ò£ù¡¡£ô£è£á£î£ë£æ£õ£ì¡¡£æ£ï£ò¡¡£å£ö£å£ò£ù£ï£î£å¡¡£÷£è£ï¡¡£è£á£ó¡¡£â£å£å£î¡¡£ô£è£å£ò£å¡¡£â£ù¡¡£í£ù¡¡£ó£é£ä£å¡¡£á£î£ä¡¡£ç£á£ö£å¡¡£í£å¡¡£ô£è£å£é£ò¡¡£æ£õ£ì£ì¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô¡¤¡¡£å£ö£å£î¡¡£ô£è£ò£ï£õ£ç£è¡¡£ô£ï£õ£ç£è¡¡£ô£é£í£å£ó¡¥
¡¡£É¡¡£÷£é£ì£ì¡¡£÷£ï£ò£ë¡¡£ö£å£ò£ù¡¡£è£á£ò£ä¡¡£ô£ï¡¡£ã£ï£î£ô£ò£é£â£õ£ô£å¡¡£ô£ï¡¡£ô£è£å¡¡£ô£å£á£í¡¡£æ£ï£ò¡¡£ô£è£å¡¡£å£î£ô£é£ò£å¡¡£ó£å£á£ó£ï£î¡¡£î£å£ø£ô¡¡£ù£å£á£ò¡¥
£Ó£å£å¡¡£ù£ï£õ¡¡£á£ì£ì¡¡£î£å£ø£ô¡¡£ù£å£á£ò