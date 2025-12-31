¡ÚÃæ»³¶âÇÕ¡Û£µÏ¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥«¥Í¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¡¼êÄÍµ×Ä´¶µ»Õ¡ÖÇÏÂÎ¤¬½¼¼Â¡×
¢¡Âè£·£µ²óÃæ»³¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£³£±Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¡ÊÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ¡Ë
¡¡Á°Áö¤Î¿·³ãÌÆÇÏ£Ó¤ò£´Ï¢¾¡¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢½Å¾Þ½éÄ©Àï½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥«¥Í¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥Õ¥é¥ó¥±¥ë¡Ë¤¬¡¢³èµ¤¤¢¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Èþ±º¡¦£×¥³¡¼¥¹Ã±Áö¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£²ÉÃ£¸¡½£±£±ÉÃ£¸¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡£Æ»Ãæ¤Ï¾¯¤·Æ¬¤Î¹â¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤â¡¢Ä¾Àþ¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£¼êÄÍµ×Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¡ÊÇÏ¾ì¤Î¡Ë¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤òÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·»þ·×¤ÏÂ®¤¤¤¬¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£³ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂÎ¤â£±Áö¤´¤È¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤ÖÀÚ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÏÂÎ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Á°Áö¤â´°¾¡¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ç£µ£´¥¥í¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤À¡£¡ÊºäËÜ¡¡Ã£ÍÎ¡Ë