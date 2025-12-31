¥ª¡¼¥ëµð¿Í£Ö£Ó·Ë¾®»Þ¡ÖÅÁÀâ¤Î£±Æü¡×¤ËÙæ¤á¤¿ÍýÍ³¤¬¶Ã¤¬¤¯¡Öµð¿Í»Õ¾¢¤¬ÍýÏÀÅª¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¡£¤ó¤ó¡ª¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦´Øº¬¶Ð¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¡¢¤è¤¸¤ç¤¦¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö¡Ú¥¤¥Ã¥¸«¡Û£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡¡£²£°£²£´¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î·ã¥ä¥Ð¤Ê´ØÀ¾·Ý¿Í¤Î»Õ¾¢¤¿¤ÁÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£ÉÝ¤«¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢±üÅÄ¤Ï¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÌ¡ºÍ»Õ¡¦¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÅÁÀâ¤Î£±Æü¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÈËÜ¤¬£±£±£°¼þÇ¯¤Î¤È¤¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤½¤Î³Ú²°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ö·ï¤¬¡¢°ì¸Äµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£µð¿Í»Õ¾¢¤È¡Ê·Ë¡Ë¾®»Þ»Õ¾¢¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú²°¤Ç¡£Æ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÂçÊªÆ±»Î¤Î¸ýÏÀ¤Ë¼þ°Ï¤âº¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤¬¡Ø¤¨¡©¤É¤Ã¤Á¤ä¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ø¤³¤ì¡¢¥Î¥ê¤«¥Û¥ó¥Þ¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¡Ø¤Á¤ã¤¦¡ª¤³¤ì¥Û¥ó¥Þ¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¹½¤Ê¸ýÏÀ¤ä¤«¤é¡£ÉáÄÌ¡¢¤¹¤°»ß¤á¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê»ß¤á¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢·ö²Þ¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ø¤ª²½¤±¡¢¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µð¿Í»Õ¾¢¡¢¡Ø¤¤¤ëÇÉ¡Ù¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤½¤ì¤ÇËÜµ¤¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼þ¤ê¤Ï¡£¤À¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡Ä¡£¤³¤ì¤É¤¦¤ä¤í¡©»ß¤á¤í¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤Ï¡Öµð¿Í»Õ¾¢¤¬¾®»Þ»Õ¾¢¤ËÍýÏÀÅª¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¡£¡Ø¡ÊÎî¤¬¡Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤ëÂ¦¤¬¾ÚÌÀ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£µð¿Í»Õ¾¢¤â¡Ø¤ó¤ó¡ª¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´Øº¬¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£