¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤Âç¹¥Êª¹ðÇò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤Êª¡×¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤Êª¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»É¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡»É¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥³¤Ç¤¹¡×¤È¥¿¥³¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÀ¸¥¿¥³»É¤·¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶¶ËÜ¡£MC¤Î¡ÖDOMOTO¡×Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤òÎäÅà¤Ç¤â¤¦1²ó²òÅà¤·¤Æ¡×¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¸÷°ì¤Ï¡Ö¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö½Ð¤·¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÇßÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¤«¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤â¡£¤æ¤º¤Ý¤ó¤È¤«¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡£¤´¤ÞÌý¤È¤«¤Ç¤¢¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¿©¤ÙÊý¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖDOMOTO¡×Æ²ËÜ¹ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡©º£¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤È¼ÁÌä¡£¶¶ËÜ¤Ï»Ø¤ò¿¶¤ê¡¢¡Ö¿©´¶¤È¡Ä¡£¤¢¤È¤Ä¤±¤¹¤®¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤à»þ¤Î´ÅÌ£¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¡Ö
¡¡¸÷°ì¤Ï¡Ö½ÐÁ°¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢À¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¹â¤¤¤ª¼÷»ÊÍê¤à¤È¥¿¥³Æþ¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡£°Â¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¹ä¤Ï¡Ö¤À¤«¤é½µ1¤Ç²óÅ¾¼÷»Ê¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¸÷°ì¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤½¤ì¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£