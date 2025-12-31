¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¼ç±é¡¦ÆâÅÄè½¼Ó¡¢ÃæÂ¼Íã¤È·ëº§¡Öº£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÈÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°X¤Ë¤ÆÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃ£É®¤Ê»ú¡ª·ëº§Êó¹ð¤·¤¿ÆâÅÄè½¼Ó¡õÃæÂ¼Íã¤ÎÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¿É¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï1999Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¼ç±é¡¦¥¢¥Ë¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ë¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤Î¥«¥¤¥ê¡¢¥·¥ª¥óÌò¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢±é·àºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃ£É®¤Ê»ú¡ª·ëº§Êó¹ð¤·¤¿ÆâÅÄè½¼Ó¡õÃæÂ¼Íã¤ÎÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¿É¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï1999Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¼ç±é¡¦¥¢¥Ë¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¤Ë¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤Î¥«¥¤¥ê¡¢¥·¥ª¥óÌò¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢±é·àºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£