¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£²¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½©ÅÄ¸©¡¢½©ÅÄ»Ô¡¢¥Ö¥é¥¦¤Î£³¼Ô¤Î»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨µÄ¤¬£²£´Æü¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±»Ô¤¬¿·Àß¤ò¼´¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤È»Ô¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ´Åö²ÝÄ¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¤Î´äÀ¥¹À²ð¼ÒÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Èó¸ø³«¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈñÍÑ¤ä¹©´ü¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢´ûÂ¸»ÜÀß¤Î²þ½¤¤òÁªÂò¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¿·Àß¤ÎÊý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£»ÔÃ±ÆÈ¤Ç»ö¶È¼çÂÎ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Ï¸¶Â§ÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿´äÀ¥¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»Ô¤ÎºâÀ¯¤¬É¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤·¤¿¾õ¶·¤ÏÍý²ò¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢Ì±´Ö¤ÎÊý¡¹¤È»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½²Ý¤Î²ÃÆ£Íº¼ù²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¸©¤â»Ô¤âºâÀ¯¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£Ì±´Ö¤ä·ÐºÑ³¦¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¨µÄ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¤âºÆ¤Ó¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£