¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼ÅÓÃæ·Ð²á¤Ç¥¦¥§¥¹¥È7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä
¡¡12·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËNBA¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026¡×¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÅÓÃæ·Ð²áÂè°ìÃÆ¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î124Ëü9518É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ë¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬112Ëü8962É¼¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤¬103Ëü1455É¼¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4°Ì¤Ë¤Ï¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¡Ë¤¬87Ëü8621É¼¡¢5°Ì¤Ï¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤¬76Ëü9362É¼¡¢6°Ì¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤¬65Ëü85É¼¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Î¥Ç¥Ë¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤¬60Ëü6299É¼¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£²óºÇ¤âÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¤Î24ºÐ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ººßÀÒ2Ç¯ÌÜ¡Ê¥¥ã¥ê¥¢6Ç¯ÌÜ¡Ë¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÊ¿¶Ñ25.6ÆÀÅÀ6.9¥¢¥·¥¹¥È¤Ë7.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Æü¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥È10°Ì¤Î14¾¡19ÇÔ¤ò»Ä¤¹¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ç¡¢203¥»¥ó¥Á103¥¥í¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¥Áー¥àºÇÄ¹¤ÎÊ¿¶Ñ35.2Ê¬¥×¥ìー¤·¡¢¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ËÊ¿¶Ñ25.0ÆÀÅÀ¡¢5.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢5.0¥¢¥·¥¹¥È°Ê¾å¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥É¥ì¥¯¥¹¥éー°ÊÍè½é¡£¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤¬¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¦¥§¥¹¥È7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä¤¬¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½éÁª½Ð¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¡£¥¦¥§¥¹¥È¤È¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÎ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¡¢¾å°Ì10Ì¾¤ËÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬50¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¸½ÌòNBAÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅêÉ¼¤¬³Æ25¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¡¢¹ç·×¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥³¥¢¤Î½ç¤Ç¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ·Ð²áÂè°ìÃÆ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹¥°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢8°Ì¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤¬54Ëü8754É¼¡¢9°Ì¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬53Ëü6555É¼¤È¡¢NBA¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2026Ç¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ½Ð¿ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Áー¥à¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÏÈ¤ÏºÇÄã8¿Í¤È¶¹¤Ìç¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥Õ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¿¤Á¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥ê¥¶ー¥ÖÏÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ó¥°¥¹Àï¤Ç35ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¢¥Ö¥Ç¥£¥ä