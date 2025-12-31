¡Ö¤Þ¤µ¤«Ìá¤ë¤È¤Ï¡×Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÅÅ·âÉüµ¢¡ª¡¡2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ÎÊä¶¯¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ï12·î28Æü¡¢Á°Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÈÆþÃÄ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Í¸¶¤Ï¹ÎÍ¹â¹»¤«¤éÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤ËÆüËÜµå³¦¤ØÉüµ¢¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£º£·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°ºÆÄ©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µåÃÄÂ¦¤Ï»ÄÎ±¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¸¶¤Ï¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÉüµ¢¤¹¤ëÍ¸¶¤Ï¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤Ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹¤¯Åê¤²¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¡¢SNS¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤êー¡ª¡×¡ÖÂçÊÑ¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¸¶vs¾åÂô³Ú¤·¤ß¤À¡×¡ÖËÜµ¤¤ÊÊä¶¯¡×¡ÖÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ôー¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÍ¸¶¡¢ÍèÇ¯Íê¤à¤¾¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤«¤è¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¹¤®¤ëÊä¶¯¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¸ÅÁãÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÌá¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£