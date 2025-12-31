Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹ßÎ×¡¡¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î´é¤ÇÇÏ·ô³°¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤¼¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬12·î28Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ß·¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#ÍÇÏµÇ° ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ë·ë¤Ó¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ä¹ß·¤Î¼Ì¿¿¡£²°³°ÀÊ¤«¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡Öº£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡¢ÎÉ¤¤Ç¯Ëö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¥ªー¥é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ü¥¯¤ÏÀ¸³¶¤Þ¤µ¤ß¥ª¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤³¤Î´é¤ÇÇÏ·ô³°¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£