´Ú¹ñ¤Ç¥¦¥©¥óÂ³Íî¡¢¡ÖÂè3¼¡³°²ß´íµ¡¡×¤ÎÁ°Ãû¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢

2025Ç¯12·î30Æü¡¢´ÄµåÌÖ¤Ï¥¦¥©¥ó¤Î²¼Íî¤¬Â³¤¯´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂè3¼¡³°²ß´íµ¡¤ÎÁ°Ãû¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¦¥©¥ó°Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1400¥¦¥©¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÐÊÆ¥É¥ë¥ì¡¼¥È¤¬12·î¤Ë¤Ï°ì»þ1485¥¦¥©¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬24Æü¤Ë¡Ö¥¦¥©¥ó¤Ï²áÅÙ¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ýÆ¬¤Ç¡Ö·Ù¹ð¡×¤òÈ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ñÆâÅê»ñ¤Î¿¶¶½¤ä³°²ß¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀÇÀ©»Ù±ç¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬¹ñÌ±Ç¯¶â¸øÃÄ¤È¤ÎÌó650²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î³°²ßÎ®Æ°À¶¨ÎÏ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î³°²ß½àÈ÷¶âÍøÂ©»ÙÊ§¤¤·èÄê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø³«Åª¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤Ê²ðÆþºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿³°°Ù²ðÆþ¤òº£²ó¤Ï¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈó¾ïÂÐ±þÃÊ³¬¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¦¥©¥ó°Â¤¬1997Ç¯¤Î´ë¶È¤Î¥É¥ë·ú¤ÆºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë³°²ß´íµ¡¡¢2008Ç¯¤Î¹ñºÝ¶âÍ»´íµ¡¤ËÂ³¤¯¡ÖÂè3¼¡³°²ß´íµ¡¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤Î´íµ¡¤Ï²áµî2²ó¤Î³°²ß´íµ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¡×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤âÊ¬ÀÏ¡£²áµî¤Î´íµ¡¤¬ÂÐ³°ºÄÌ³¤ÎÉÔÍú¹Ô¤äÎ®Æ°ÀÉÔÂ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤¬½ãÂÐ³°»ñ»º¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í¢½Ð´ë¶È¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥ë¤ò´¹¶â¤»¤º¤Ë³¤³°¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤ä¡¢Åê»ñ²È¤¬´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤¡¢³¤³°¾Ú·ôÅê»ñ¤òµÞÁý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö»ñËÜÎ®½Ð¡×¤¬¼ç°ø¤À¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¸øÌó¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÎ®½Ð°µÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨Äã²¼¤ä³°¹ñ¿ÍÄ¾ÀÜÅê»ñ¡ÊFDI¡Ë¤ÎµÞÍî¡¢¿·»º¶È¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¡¢ÅÁÅý»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤òÍ×°ø¤È¤¹¤ë·ÐºÑ¤Î´ðÁÃÂÎÎÏÄã²¼¤¬¥¦¥©¥ó°Â°µÎÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ïº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡Ö·ÐºÑ¹½Â¤¤Î²þ³×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÂÐºö¤Ï°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ±¡ ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¸¦µæ½ê¤Î¹àÚß±§¡Ê¥·¥¢¥ó¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¡ËÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¤âÃ»´üÅª¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¹à»á¤¬¡ÖÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬¡¢´Ú¹ñ»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢¥¦¥©¥ó°Â°µÎÏ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë