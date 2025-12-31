¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦SUZUKA¡¢Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¼Â²È¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡Ä¡×
¡¡4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SUZUKA¤¬Î¾¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤é
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿SUZUKA¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é3¡Á4Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤ÏSUZUKA¤Î¼Â²È¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËMC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤¨¡©4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢SUZUKA¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤½¤ì¡©¤ªÉã¤µ¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼Â²È¤Ë¤Ï¡¢µÒ¿ÍÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤¬8¥»¥Ã¥È¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSUZUKA¤ÎÊì¿Æ¤¬USJ¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¤¤¤¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¶âÍË¤ÎÌë¤ËËè½µÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
