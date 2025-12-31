ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¡ÂçÊª²Î¼ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶ÛÄ¥¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤ÃçÎÉ¤¯¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÂçÊª²Î¼ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÉ¹Àî¤¤è¤·¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡ÖÂçÊª²Î¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¹Àî¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åçºê¤â¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ªÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö½÷¾¤Ï·ë¹½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÉ¹Àî¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Åçºê¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢Åçºê¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹ðÇò¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤â¡Ö¤¨¡¼¡¢¤½¤ó¤Ê¡©¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢É¹Àî¤¬¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹»þ¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹É¹Àî¤¬ÄÌ¤¦¼«Í³¤¬µÖ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅçºê¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Åçºê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£