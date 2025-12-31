°¦¼Ö¤¬¡ÖÆ°¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤ËÊÑ¿È¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¼ÖÃæÇñ¥Ù¥Ã¥É¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼ÖÃæÇñ¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ë¤±¤ì¤É¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿²¾²¤Î½àÈ÷¤ä¿²¿´ÃÏ¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Öyado cozy¡×¤Ê¤é¡¢¤¿¤À¼ÖÆâ¤Ë¹¤²¤ë¤À¤±¤ÇÀß±Ä´°Î»¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñ¥Ù¥Ã¥É¡ÖCAR BED¡×¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¼ÖÃæÇñÍÑÉÛÃÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Èè¤ì¤¿Ìë¤Ç¤â¡¢¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷´°Î»
Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¤Î¸å¡¢Èè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ç¼ÖÃæÇñ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤¹¤éÀË¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¼ÖÃæÇñ¥Ù¥Ã¥É¡ÖCAR BED¡×¤È¡Öyado cozy¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¹¤²¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²¾Ì²¤ä¡¢Í½Äê³°¤Î½ÉÇñ¤Ç¤â¤¹¤°²£¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Å±¼ý¤Ï´Ý¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¡£½àÈ÷¤äÅ±¼ý¤ÎÌÌÅÝ¤ò¾Ê¤±¤ë¤Ö¤ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÄ¹¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ
¼ÖÃæÇñ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡£¡Öyado cozy¡×¤Ï¿²¶ñ¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢¿²¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæºà¤Ë¤Ï¡¢Á¡°Ý¤¬½ÄÊý¸þ¤Ë¤½¤í¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¸Ç¤ï¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£Ìµ¿ô¤ÎºÙ¤¤Ãì¤Ç¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢½Å¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ê¬»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÄÊý¸þ¤Î¶õµ¤¤Î·ä´Ö¤¬ÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢²Æ¤ÏÄÌµ¤ÀÈ´·²¤Ç´À¤ä¼¾µ¤¤òÉÛÃÄ¤Î²¼¤ËÆ¨¤¬¤·¤Æ¡¢Åß¤Ï¶õµ¤¤Î·ä´Ö¤¬ÊÝ²¹À¤ò¥¡¼¥×¡£Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÈ¿È¯ÎÏ¤Ç¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÄÀ¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤¤¿²»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤OK¡¢Ãæºà¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¿åÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹ÁÛÄê¤Çºî¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À¶·é¤µ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ñ¥¤¥×¤ÎÃÊº¹¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¸ü¤ß
¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¿²¤ë¤È¤¤Î¡¢¤¢¤Î¥´¥Ä¥´¥Ä¡¢°Õ³°¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Öyado cozy¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÌ±ú¤ò3.5cm¤Î¸ü¤ß¤ÈÃÆÎÏÀ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤Ë´¶¤¸¤ëÉÔ²÷¤ÊÃÊº¹¤¬ÏÂ¤é¤°¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÅÙ¹ç¤¤¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤Ë¡£
¤è¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¡ÖCAR BED¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£µÓÉô¤ò¼Ð¤á¤Ë¤·¤Æ¥·¡¼¥È¾å¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¼ÖÃæÇñ¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤é¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¼Ö¤Ç¤â¼êÁá¤¯¿²¾²¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Öyado cozy¡×¤ÏÁí½ÅÎÌ¤ï¤º¤«400g¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜÊ¬¤è¤ê·Ú¤¯¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤Ã¤È´Ý¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖCAR BED¡×¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Á¥§¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤á¤Þ¤¹¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆ°¤¯¿²¼¼¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Î¹¤ÎËþÂÅÙ¤ÏÌë¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤«¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Öyado cozy¡×¤È¼ÖÃæÇñ¥Ù¥Ã¥É¡ÖCAR BED¡×¤Ï¡¢¼Ö¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ»¶ñ¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿ÍâÄ«¤Ï¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â·Ú¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î·Ê¿§¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äCAR BED¤ò»È¤Ã¤¿¼ÖÃæÇñ¤Ë²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÉÛÃÄ¡Öyado cozy¡×
Image: ³ô¼°²ñ¼ÒFINE TRADING JAPAN
Source: CoSTORY