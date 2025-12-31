AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ£Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸¡º÷¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÊó¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤«¤â
¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤ÇAI¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ò
2025Ç¯10·î¤ËChatGPT¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Google¸¡º÷¤Ë¤âAI¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èAI¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¹¤ëÆü¾ï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤¬Íø¤¯AI¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇITÎÎ°è¤ÎÄ´ºº¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¼Ò¤¬AI¥Ö¥é¥¦¥¶»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÖAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÏÌ£Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÍøÍÑ¤òÁÈ¿¥Æâ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬°°Õ¤¢¤ëWeb¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¼«Î§Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤è¤ê¤â¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£OpenAI¤Î ChatGPT Atlas ¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ê¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°°Õ¤¢¤ëWeb¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆñÙ¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¾ðÊó¡¢Ç§¾Ú¾ðÊó¡¢¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Á÷¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Â¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë´Ä¶¤Ç¤ÎAIµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Web¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢±ÜÍ÷ÍúÎò¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¤ÎAI¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÀßÄê¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¶¯²½¡¦½¸Ãæ´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿Ïª½Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍèÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ÆÁÈ¿¥¤¬AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨½àµò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯È¯À¸¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ö¥é¥¦¥¶¥¦¥£¥ó¥É¥¦Æâ¤Çµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤ÞAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ÌäÂê²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶Â¦¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Æ°²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤±¤É´í¸±¤Ç¤¹
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¼«Æ°¤ÇÁàºî¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÅÍ×¤À¤±¤É·«¤êÊÖ¤·¤ÇÂà¶þ¤Ê¥¿¥¹¥¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¡¢AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¼«Æ°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Í¶ÏÇ¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏAI¥Ö¥é¥¦¥¶Â¦¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤ÇÍ×Ìó¤ä¼«Æ°Áàºî¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥¿¥Ö¾å¤Ë¹âÅÙ¤Ëµ¡Ì©¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÉ½¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Å°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¼Ò¤ÏÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ä
AIµ¡Ç½¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¿·¤¿¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤ò¿Í¡¹¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤¬ÍøÊØÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ»½Ñ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥¿¥Ö¤ä¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢£±¤«½ê¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°·ë¤¹¤ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤ÊAI¥Ö¥é¥¦¥¶¡£È¯À¸¤·¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»È¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤äÀßÄê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: techradar