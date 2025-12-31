¡Ö¤Ê¤¼²Ç¤Î»ä¤¬¡©¡×Àµ·îÁá¡¹¡¢µÁ¼Â²È¤Î¥±¥ó¥«¤Î¡Ø¿¬¤Ì¤°¤¤¡Ù¤ËÀäË¾¡£µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡Ù¤À¤Ã¤¿
¤ªÀµ·î¤Ï¹±Îã¤ÎµÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¡£É×¤ÎËå²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÏ¢Çñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤ÌÌò²ó¤ê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Í§¿ÍA¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
µÁ¼Â²È¤Ç¤ÎºÆ²ñ¡¢ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±
º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¤â¡¢µÁ¼Â²È¤Ë¤ÏÉ×¤ÎËå²ÈÂ²¤¬½¸¹ç¤·¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢É×¤Î¤ª¤Ð¤¬¡ÖÃ¶Æá¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¾¯¤·¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¾®¸À¤òÏ¢È¯¡£¤â¤È¤â¤È¤ª¤Ð¤ÈµÁËå¤ÏÈ¿¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶õµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤ËËå¤¬²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ª
µÁËå¤Ï¤ª¤Ð¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¬¤Ä¤Î¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¡¢³°¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤¬¡ÖA¤Á¤ã¤ó¡¢°¤¤¤±¤É¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ä¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¤¿¤¤¤·¤Æµ¤¤Ë¤â¤È¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÀµÄ¾¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¬¡©¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÁËå¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢¿·½É¤ÇÍî¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶òÃÔ
³¹¤Ï¤ªÀµ·î¥àー¥É¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤É¤Î¤ªÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤âËþÀÊ¡£Êâ¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¥É¥ó¥è¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¹â¤á¤Î¥«¥Õ¥§¡£µÁËå¤Ï¡¢º£Æü¤Î¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤º»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç±ä¡¹¤È¤ª¤Ð¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ·×¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç»ä¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¶»¤Î±ü¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢Âð¤·¤Æ¤âµÁÊì¤âÉ×¤âÌµÈ¿±þ¡£¤ª¤Ð¤«¤é¤Ï¡Ö°¸ý¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¤¥ä¥ß¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¿´ÄìÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£