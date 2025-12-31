µªÊ¿Íü²Ö¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Ä©Àï¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀäÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¡¡¾¾ÍÕ¾ó»Ñ¤â¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×
À¾»³¤È¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬31Æü¡¢º£Ç¯1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£À¾»³¿¿¸ê¡Ê¤·¤ó¤´¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤È¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿µªÊ¿¤Ï±¦Â¤Î²óÉü¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃæÉôÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£9·î¤Ë¤ÏÀ¾»³¿¿¸ê¡Ê¤·¤ó¤´¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë·ëÀ®¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£º£·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î86.97ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î144.41ÅÀ¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤Î¿ô¡¹¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2025Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªº£Ç¯¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï±¦¤Ò¤¶¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿»Ñ¤â¡£ÁÔÀä¤ÊÉñÂæÎ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢Âç¤¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¡¡³§¤µ¤óÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2030Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë