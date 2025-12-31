¡Ö¼«Ê¬Âç¹¥¤¡ª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤¬»ý¤Ä¡È°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡É¡ÚÌ¡²è¡Û
¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç1ÅÙ¤Ï¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤äÍÆ»Ñ¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ºîÉÊ¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÊú¤¯¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¡×
ºî¼Ô¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¹â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ºî¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬Çö¤¤¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Ï10Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Ö¥ë¤ÇÎã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡£´º¤¨¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÅØÎÏ¤ä´Ø¿´¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ºî¼Ô¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍÆ»Ñ¤â»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¹¥¤¤¯¤é¤¤¤ÇÃúÅÙ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ー¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤ÏÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¹â¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ðËÜ¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ú¤·¤½¤¦¡õµ¤³Ú¤½¤¦¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ー¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬Çö¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Â¾¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬Âç¹¥¤¡ª¼«Ê¬ºÇ¹â¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤èー¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ー¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¾å¤²Êý¤ÎÅú¤¨¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊÈÝÄê´¶¡×¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£¼«¸ÊÈÝÄê¤¹¤ë´¶¾ð¤¬¶¯¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¹¥Æ¥¡¢¼«Ê¬¤ÏºÇ¹â¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡ª¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤¹¤ëÊÊ¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦¥«¥MONO.1¡Ë
