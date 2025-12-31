¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¡ÈÄÁ»ö¡É¤¬È¯À¸¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¤ï¤º¤«15Ê¬¤ÇGK3¿Íµ¯ÍÑ¡Ä³¤³°¶ÄÅ·¡Ö´ñÌ¯¤ÊÌë¡×¡¡
¥¦¥¬¥ó¥À¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊAFCON¡Ë¥°¥ë¡¼¥×CÂè3Àï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¬¥ó¥ÀÂÐ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î°ìÀï¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÄÁ»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¬¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ï¡¢¤ï¤º¤«15Ê¬´Ö¤Ç3¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼Á´°÷¤òÅêÆþ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂç¼ê»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤¬·ü¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢ÀèÈ¯¤Î¼é¸î¿À¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ª¥ä¥ó¥´¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò½èÍý¤·¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤ÇÂà¤¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Î¥¢¥ê¥à¡¦¥Þ¥°¡¼¥é¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÔ±¿¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¸åÈ¾11Ê¬¡¢¥Þ¥°¡¼¥é¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÈ¿±þ¤·¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤ÏºÆ¤ÓGK¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥×¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏMF¥Ð¥Ð¡¦¥¢¥ë¥Ï¥Ã¥µ¥ó¤ò²¼¤²¡¢ºÇ¸å¤ÎGKÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥ê¥ª¥ó¥¸¤òÅêÆþ¡£¤³¤Î¸òÂå¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤Ï¸åÈ¾¤Î¤ï¤º¤«15Ê¬´Ö¤Ë3¿Í¤ÎGK¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤Ï¡Ö¥¦¥¬¥ó¥ÀÂÐ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Àï¤Î´ñÌ¯¤ÊÌë¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ÆÊóÆ»¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤Ï15Ê¬´Ö¤ËGK3¿ÍÁ´°÷¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¦¥¬¥ó¥À¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬³ð¤ï¤º¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢1-3¤ÇÇÔÀï¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë