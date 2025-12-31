¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¤Î¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ÈÇ¤òºî¤ëÈó¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¤Ï1996Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿NINTENDO 64¸þ¤±¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ç¡¢º£¤Ç¤âRTA¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à°¦¹¥²È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¤ò¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Joshua Barretto: "A few days ago I suddenly had ¡Ä" - social.coop
¥Ð¥ì¥Ã¥È»á¤Ï2024Ç¯4·îº¢¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¤ò¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Ë°Ü¿¢¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤ÏNINTENDO 64¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë½èÍýÀÇ½¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥È»á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥³¡¼¥É¤ò¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯½é´ü¤Ï¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»°³Ñ¿í¤ÎÊªÂÎ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Super Mario 64 running on a Gameboy Advance - YouTube
2024Ç¯5·îËö¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Ã¤Ý¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤Î·ä´Ö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A proper player model, rotations, much faster texture mapping [SM64 GBA] - YouTube
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹SP¤Î¼Âµ¡¤ÇNINTENDO 64¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ç¥âÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Enemies, Movement, and a Demo on Real Hardware [SM64 GBA] - YouTube
2024Ç¯12·î¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Î°ÜÆ°¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢²èÌÌ±¦¾å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥á¡¼¥¿¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼Æ±»Î¤Î·ä´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥Ü¡¼¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ü¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¸º¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¯¥ê¥Ü¡¼¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ÆÅÝ¤¹ÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹SP¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ë¹õ¤¤¤·¤ÞÌÏÍÍ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æù´ã¤Ç¤Ï¹õ¤¤¤·¤ÞÌÏÍÍ¤Ï¸«¤¨¤º¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê²èÌÌ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹°Ü¿¢ÈÇ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ÏÇ¤Å·Æ²¤ÎÃÎÅªºâ»º¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ROM¥Ç¡¼¥¿¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥³¡¼¥É¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ï¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£