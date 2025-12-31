Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ë£°¡½£²¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾ÀÞ¤êÊÖ¤¹¡Ä¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÀï
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡£²²óÀï¡¡Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡½¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬º£Âç²ñ¤Î½éÀï¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾¤ò£°¡½£±¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ç¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤Ï£Ê£±Ì¾¸Å²°ÆâÄê¤Î£Ä£Æµ×ÊÝÍÚÌ´¡¢£Ê£²»³·ÁÆâÄê¤Ç¼ç¾¤Î£Ä£ÆÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï¡¢£Ê£²º£¼£ÆâÄê¤Î£Í£Æ¼ÆÌî²÷¿Î¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£µ×ÊÝ¡¢ÃÝ¥ÎÃ«¤¬£²¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ºòÇ¯¤Î·è¾¡¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£ÆÊ¿ÎÓ¡¢£Ä£ÆÂì¸ý¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤º¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£²Âç²ñÁ°¤ÎÂÐÀï¤ÇÁ°¶¶°é±Ñ¤ËÆ±¤¸£²²óÀï¤Ç£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¤¬¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£Á°È¾£±£µÊ¬¡¢±¦£Æ£Ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò£±£°ÈÖ£Æ£×ÃÓ°í¼ù¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡È¿·â¤Ë½Ð¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï¡¢Æ±£³£³Ê¬¤Ë£Í£ÆÇò°æ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤âÀË¤·¤¯¤â¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡£·è¤á¼ê¤Ë·ç¤¯Å¸³«¤¬Â³¤¯¤È¡¢Æ±£´£°Ê¬¤ËºÆ¤Ó¿À¸Í¹°ÎÍ¤Î£Æ£×ÃÓ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ø·è¤á¤Æ£²ÅÀÌÜ¡£Á°¶¶°é±Ñ¤Ï£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£