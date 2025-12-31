¡Ú¸µÆü¿¼Ìë¡Û¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡õ¸«¼è¤ê¿Þ¡õ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢ÇîÂ¿¤Ç½¸¹ç
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µÆü¿¼Ìë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ß¤¿¡© 2026Ç¯±ïµ¯¥¨¥¨¤ä¤Ä¤ÏÃ¯¤À¡ª¿·½ÕÇîÂ¿¥°¥ë¥áSP¡Ù¡Ê¿¼0¡§10¡Á1¡§10¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¦°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ë¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡ÊÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¦¥ê¥ê¡¼¡Ë¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¤¤ó¡¦¸¶ÅÄÂÙ²í¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬¡¢Âçºå¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥°¥ë¥á¤Î³¹¡¦ÇîÂ¿¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¡Ä¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º
¡¡ÇîÂ¿¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¡£ÃÏ¸µ¡¦ÇîÂ¿¤Î¾ï¼±¡Ê¡©¡Ë¤òÌä¤¦¡ÖÇîÂ¿¤¢¤ë¤¢¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¤Î³ýÌîÀµ¾»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Ãæ°æÍ¥Î¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö°ì¸ýñ»Ò¡×¤ò¤«¤±¤Æ¥¯¥¤¥º¾¡Éé¡£¡Öñ»Ò¤ËÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö´ØÀ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤ë¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¤ÈÂçºå¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ä¤Î¤¹¤¾Æ¤¡×¤ò¤«¤±¤¿¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å40¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö·¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ö¤¹¤ÙZO¡×¤ÇÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö±ïµ¯¥¨¥¨´é¡×¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¬¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¡£ ¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦°ðÅÄ¤¬¤½¤Î´éÌÌ¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×¤Ø¡£±ïµ¯¥¨¥¨¥°¥ë¥á¡Ö¤Õ¤°¡×¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¿©¥ê¥Ý¿ÍÏµ¡×¤ò¹Ô¤¦¡£6¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤À¤±¤¬°ã¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê¿ÍÏµ¡Ë¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ò²ñÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¡Ä¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º
¡¡ÇîÂ¿¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¡£ÃÏ¸µ¡¦ÇîÂ¿¤Î¾ï¼±¡Ê¡©¡Ë¤òÌä¤¦¡ÖÇîÂ¿¤¢¤ë¤¢¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¤Î³ýÌîÀµ¾»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Ãæ°æÍ¥Î¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö°ì¸ýñ»Ò¡×¤ò¤«¤±¤Æ¥¯¥¤¥º¾¡Éé¡£¡Öñ»Ò¤ËÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö´ØÀ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤ë¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¤ÈÂçºå¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×¤Ø¡£±ïµ¯¥¨¥¨¥°¥ë¥á¡Ö¤Õ¤°¡×¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¿©¥ê¥Ý¿ÍÏµ¡×¤ò¹Ô¤¦¡£6¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤À¤±¤¬°ã¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡Ê¿ÍÏµ¡Ë¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ò²ñÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¡£