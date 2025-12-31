¡ÚRIZIN¹Ã»Ò±à¡ÛMMA½éÄ©Àï¤Î¡È°ïºà¡É¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê°ìËÜ¡ª¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¡ª¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZIN¹Ã»Ò±à¡×·è¾¡Àï¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¶¥È¡¦¥¨¥ó¥¾¡¦¥Þ¥µ¥ß¡Ê16¡Ë¤¬¿ÜÅÄÍºÎ§¡Ê16¡Ë¤Ë1R°ìËÜ¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê°ìËÜ¾¡¤Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡¡MMA½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È16ºÐ¤Î°ïºà¡É¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤é¹â¤¤¿²µ»¤Î¹¶ËÉ¤ò¸«¤»¤¿¥ä¥Þ¥¶¥È¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥Ã¥×¥É¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤Ç1RÁ¯¤ä¤«¤Ê°ìËÜ¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖRIZIN¹Ã»Ò±à¤Ë½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¡×¡ÖÈà¤é¤Î¸½Ìò¤ò¤¢¤È»ÍÈ¾À¤µª¤¯¤é¤¤¸«¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö2¿Í¤È¤âËÜÅö¤Ë16ºÐ¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖÆüËÜ³ÊÆ®µ»¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡ª¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¶²¤í¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£