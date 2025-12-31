¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÅ·µ¤¡ÛÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì ¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÅìËÌ¤Ç¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢Â¿¾¯±À¤¬½Ð¤ëÄøÅÙ¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢É÷¤â¶¯¤¯¿á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤â12¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ï0¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ç¤âÅà¤¨¤ë´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ï14¡î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤âÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¸µÆü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤ä¤ä±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ï»°¤¬Æü¤Î´Ö¤âÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¿¿Åß¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§-2¡î¡¡¶üÏ©¡§0¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§0¡î¡¡ À¹²¬¡§0¡î
ÀçÂæ¡¡¡§5¡î¡¡ ¿·³ã¡§3¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§6¡î¡¡ ¶âÂô¡§6¡î
Ì¾¸Å²°¡§11¡î¡¡Åìµþ¡§14¡î
Âçºå¡¡¡§12¡î¡¡²¬»³¡§11¡î
¹Åç¡¡¡§11¡î¡¡¾¾¹¾¡§10¡î
¹âÃÎ¡¡¡§14¡î¡¡Ê¡²¬¡§10¡î
¼¯»ùÅç¡§14¡î¡¡ÆáÇÆ¡§22¡î
