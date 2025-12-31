40ºÐ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DFÀéÍÕÏÂÉ§¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÏJ3¤ÎÎ°µå¤Ë·èÄê¡Ö²Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡Ä¡×
¡¡FCÎ°µå¤Ï31Æü¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤è¤êDFÀéÍÕÏÂÉ§¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï1985Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß40ºÐ¡£ÆüÀ¸³Ø±àÂèÆó¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢2005Ç¯²Æ¤Ë¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤Î·Á¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£¹Åç¤Ç¤Ï3ÅÙ¤ÎJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤âºßÀÒ¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¿·³ã¤Øµ¢´Ô¡£Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¿·³ã¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï½ÐÈÖ¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï5»î¹ç¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢11·î¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¿·³ã¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀéÍÕ¤ÏÎ°µå¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²Æì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ç·×11Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿·³ã¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·³ã¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤È»ä¤Î²ÈÂ²¤Î°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó¤³¤³¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿·³ã¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤òºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢ÌµÇ°¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó°Ü¹Ô¸å¤Î2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Î°µå¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ò16°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎJ2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï1985Ç¯6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß40ºÐ¡£ÆüÀ¸³Ø±àÂèÆó¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢2005Ç¯²Æ¤Ë¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤Î·Á¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£¹Åç¤Ç¤Ï3ÅÙ¤ÎJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀéÍÕ¤ÏÎ°µå¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²Æì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ç·×11Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿·³ã¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿·³ã¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤È»ä¤Î²ÈÂ²¤Î°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó¤³¤³¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿·³ã¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤òºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢ÌµÇ°¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó°Ü¹Ô¸å¤Î2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Î°µå¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ò16°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎJ2Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£