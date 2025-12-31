ÁÏ²ÁÂç¡¦ÃÛ´ÜÍÛ²ð¥³¡¼¥Á¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ø¤Î¥±¥¢¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÄÈ¢º¬Ï©¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£
¡¡³Æ¹»¤Î´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¡¼¥Á¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÁÏ²ÁÂç¡¦ÃÛ´ÜÍÛ²ð¥³¡¼¥Á¡£
É½¾ð¡¦¸ÀÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î£µ¶è¡¢»³ÅÐ¤ê¤òÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤ËÁö¤ì¤¿¤ª±¢¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë³ØÀ¸¤Ë¶á¤¯¡¢Èà¤é¤Î»×¤¤¤¬È©´¶³Ð¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤ä¸ÀÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡£¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¡£
¡¡±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æµ±¤¯Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Î¥±¥¢¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¤ÏÇ®°Õ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Áª¼ê¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸·¤·¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ä¤¤À¤Æ¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡¡Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£Ä¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¹â¤«¤éÁÏ²ÁÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¼ç¾¤À¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤Ç£±£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹ç£¹°Ì¡¢½é¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡££²£³Ç¯¤«¤éÁÏ²ÁÂç¥³¡¼¥Á¡£