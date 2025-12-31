ÃæµïÀµ¹»á¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Å¾¿ÈÊóÆ»¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ëà¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤á¥³¥È
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤¬·ÝÇ½³¦¤«¤éµî¤ê¡¢Ìó£±Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÉüµ¢¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡Ãæµï»á¤Ï£²£°£²£´Ç¯Ëö¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÍâÇ¯£±·î¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤«¤Í¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂÔË¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤âÃæµï»á¤òÆ÷¤ï¤¹È¯¸À¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬²áµî¤Ë£³¿Í¤Ç¿©»ö¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¾¾ËÜ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊäÂ¡£Ãæµï»á¤Î¸ý¥°¥»¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤À¤Ù¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡Åö¤ÎÃæµï»á¤Ë¤âàÊÑ²½á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö°úÂàÄ¾¸å¤Ï²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤´¤í¤«¤é»Å»öÃç´Ö¤ä¡¢ÃÏ¸µÆ£Âô¤ÎÍ§Ã£¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Å¾¿È¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÉßµï¤¬Äã¤¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤éÃæµï¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÏÃ¤äÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤·Æ°¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¶È³¦¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬²¼¤·¤¿¡ÖÀË½ÎÏ¡×Ç§Äê¤ÎÅ±²ó¤À¡£Ãæµï»á¤ÏÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ»°¥Õ¥¸Â¦¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¥Ä¸ò¾Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤ÏÇò´ú¤ò¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÛ¸îÃÄ¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÀË½ÎÏ¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÄÀÌÛ¤òÇË¤ë»þ¤ÏÍè¤ë¤«¡½¡½¡£