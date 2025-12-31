¡ÖÇò¶âÀÄ¤¤ÃÓ¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¾ë¡×¡ÖÉãÊì¥öÉÍ¡×¡Ä47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¤¬¿ä¤¹¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ä¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌ¾½ê¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÁ´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷4700¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢11²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ À¸³è°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂ¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸©Ì±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¶ÑÅù¤Ë100Ì¾¤º¤Ä²óÅú¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÌ±¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÀä·Ê¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ
ËÌ³¤Æ»¡ÖÇò¶âÀÄ¤¤ÃÓ¡×¡¢µÜ¾ë¸©¡Ö¾¾Åç¡×¡¢½©ÅÄ¸©¡ÖÊúÊÖ¤ê·ÌÃ«¡×¡¢»³·Á¸©¡ÖÄá²¬»ÔÎ©²ÃÌÐ¿åÂ²´Û¡×
¢¦´ØÅì
°ñ¾ë¸©¡Ö¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡×¡¢·²ÇÏ¸©¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¾ë¡×¡¢ÀéÍÕ¸©¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡¢ÅìµþÅÔ¡ÖÀõÁð¡×¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21¡×
¢¦ËÌÎ¦¡¦¹Ã¿®±Û
¿·³ã¸©¡ÖÀ¶ÄÅ¶®¡×¡¢ÀÐÀî¸©¡Ö·óÏ»±à¡×¡¢Ê¡°æ¸©¡ÖÅì¿ÒË·¡×¡¢Ä¹Ìî¸©¡Ö¾¾ËÜ¾ë¡×
¢¦Åì³¤
´ôÉì¸©¡ÖÇòÀî¶¿¡×¡¢ÀÅ²¬¸©¡ÖÉÙ»Î»³¡×¡¢°¦ÃÎ¸©¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¡×¡¢»°½Å¸©¡Ö¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡×
¢¦¶áµ¦
µþÅÔÉÜ¡Ö¶â³Õ»û¡×¡¢ÂçºåÉÜ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡¢ÆàÎÉ¸©¡Ö¼ãÁð»³¡×
¢¦ÃæÉô¡¦»Í¹ñ
Ä»¼è¸©¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡×¡¢Åçº¬¸©¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¡×¡¢¹Åç¸©¡ÖµÜÅç¡×¡¢¹áÀî¸©¡ÖÉãÊì¥öÅç¡×¡¢¹âÃÎ¸©¡Ö·ËÉÍ¡×
¢¦¶å½£¡¦²Æì
Ê¡²¬¸©¡Ö»åÅç¡×¡¢Ä¹ºê¸©¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¡¢ÂçÊ¬¸©¡Ö¿¿¶Ì³¤´ß¡×¡¢²Æì¸©¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×