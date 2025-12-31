¡ÚÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃ½¸¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ö¼Â¡¢»ÜÀß¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡Ä¡£º£Ç¯È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ö²ð¸î¡×µ»ö¤ò3ËÜ¤Þ¤È¤áÆÉ¤ß¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Î´Ö¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿3ËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÃøÌ¾¿Í¡¦ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤äÃÎ·Ã¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤ò°ìÅÙ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò¤è¤ê¤è¤¤°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡ª
* * * * * * *
¤½¤Î£±¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ö¼Â
¡ã¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌÂÏÇ¤«¤±¤º¤Ë¤¤¿¤Î¤Ë¡ä¤Ò¤¶ÄË¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿90Âå½÷À¤¬²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©°å»Õ¡ÖÀÞ¤ò¤ß¤Æ¿½ÀÁ¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×
https://fujinkoron.jp/articles/-/19743
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤äÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¡¢Æþ±¡¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÚÍ½´ü¤»¤Ì·Á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Û¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡ÖÆüËÜ¤Ï²ð¸îÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢Å¬ÀÚ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¤ä¼êÂ³¤ÊýË¡¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬°å»Õ¡¦¼ÆÅÄ¸µ¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¼ÆÅÄÀèÀ¸Û©¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢µá¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¤½¤Î£²¡§²ð¸î»ÜÀß¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
²ð¸î¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ë¤Þ¤É¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¡ã¤¢¤ë¾ì½ê¡ä¤ò¸«¤ì¤Ð»ÜÀß¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
https://fujinkoron.jp/articles/-/19441
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¡Ö²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡½¡½¡©¡×²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÀ¸³èÁêÃÌ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á²ð¸î¿¦¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤òX¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï3.7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö²ð¸î»ÜÀß¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤È¤Ï¡©
¤½¤Î£³¡§²ð¸î¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
²¬ÅÄÈþÎ¤¡ÖÉã¤È¤Î´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤¿Êì¤¬¡¢»Ò¤É¤â3¿Í¤òÃÖ¤¤¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬Ãæ3¤Î»þ¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç¼Õºá¤â¤Ê¤¤¡¢Êì¤Î²ð¸î¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³Æ±µï¤¬·è¤Þ¤ê¡×
https://fujinkoron.jp/articles/-/18309
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
ºòÇ¯¡¢92ºÐ¤ÎÊì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿²¬ÅÄÈþÎ¤¤µ¤ó¡£
¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢¸É·³Ê³Æ®¤·¤¿Æü¡¹¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
°Ê¾å¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Î´Ö¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¡Ö²ð¸î¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ö¼Â¡¢»ÜÀß¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡Ä¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¸µµ»ö¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£