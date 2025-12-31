¡Ê¼Ì¿¿¡§stock.adobe.com¡Ë

Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Î´Ö¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿3ËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÃøÌ¾¿Í¡¦ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤äÃÎ·Ã¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤ò°ìÅÙ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò¤è¤ê¤è¤¤°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡ª

¤½¤Î£±¡§É¹Àî¤­¤è¤·

É¹Àî¤­¤è¤·¡ÜKIINA.¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼Åìµþ¸ø±é¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡48ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë·Þ¤¨¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤­¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÄ©Àï¡ªÄ©Àï¡ª¡×¤ÈÀë¸À

https://fujinkoron.jp/articles/-/18609

²Î¼ê¡¦É¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖKIYOSHI HIKAWA¡ÜKIINA. Concert Tour 2025¡ÁKIINA¡ÇS LAND¡Á¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬9·î4Æü¡¢½ÂÃ«¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²Î¼ê³èÆ°ºÆ³«¤«¤éÌó1Ç¯¡£5·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï6Æü¤Î48ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÌÜÁ°¤Ë·Þ¤¨¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É°ì¿§¡£

±é²Î¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î24¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î£²¡§ÅÚ²°Îé±û

ÅÚ²°Îé±û¡ÖRAG FAIR¤Ã¤Æ¤Þ¤À²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ìÁá£±£µÇ¯¡£¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤ÇÃ¦ÎÏ¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë½Ñ¤ò¸«½Ð¤·¤¿

https://fujinkoron.jp/articles/-/18823

¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRAG FAIR¡×¤Î¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÅÚ²°Îé±û¤µ¤ó¡£

ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï2000Ç¯¡¢23ºÐ¤Î»þ¤ËRAG FAIR¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬½ÉÌ¿¡¢¤¢¤È¤ÏÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤·¤«½Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢2011Ç¯¤Î£³·î¤ËÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£

¤½¤Î£³¡§ÎëÌÚÆàÊæ»Ò

16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡ÙÀ¸ÊüÁ÷¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÎÁªÄê¤Ë¤â»²²Ã¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë

https://fujinkoron.jp/articles/-/17937

¸½ºß¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î£³¿Í¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëNHK¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢·î¡Á¶â¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Á¡Ë¡£2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÏNHK¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤­¡¢º£Ç¯¤â¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£

½÷À­ÌÜÀþ¡¦À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÈÖÁÈºî¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Öµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡×¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£

Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª

°Ê¾å¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Î´Ö¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ­»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

É¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¡¢ÅÚ²°Îé±û¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¤µ¤ó¡Ä¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¸µµ­»ö¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¤­¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£