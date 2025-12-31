¥¢¥é¥«¥ó¤ÎÎø°¦Ì¡²è¤ËÂ©´¬¤¯¿Í¤¬Â³½Ð!!½ÏÇ¯ÃË½÷¤Î¡È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¡É¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤È¤Ï¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¾®¤µ¤ÊÃæ¾®´ë¶È¤Ë»öÌ³¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¤Ï¤ë»Ò¤µ¤ó¤Ïº£·î¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÉÊ¤Î¤¤¤¤¥Þ¥À¥à¤Ç¡¢Áá¤¯¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÛØ»³¹ÀÆó¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤ºÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£·îÈà½÷¤¬²ñ¼Ò¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ÒÄ¹¤ÎÛØ»³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¿©»ö¤Ë¤¯¤é¤¤¤ÏÍ¶¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆó½Å¤¤¤Á¼Â(@niju_2213)¤µ¤ó¡£2024Ç¯4·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖCOMIC Be vol.124¡×(¤Õ¤å¡¼¤¸¤ç¤ó¤×¤í¤À¤¯¤È)¤Ë¤Æ¡¢ÆÉÀÚºîÉÊ¡ÖËâ³¦¤Ç¹¬¤»À¸³è»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Î¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¾¦¶ÈºîÉÊ¡¢¤·¤«¤â¸¶ºî¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤ÎºîÉÊºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿Æó½Å¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Öºî²è¤Î»³粼¤È»ÒÀèÀ¸¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤È¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤È»Ù¤¨¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤½¤ó¤ÊÆó½Å¤µ¤ó¤ËËÜºî¡ÖÄêÇ¯Á°¤Î·¯¤òÍ¶¤¦ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ËÜºî¡ÖÄêÇ¯Á°¤Î·¯¤òÍ¶¤¦ÊýË¡¡×¤Ï¡¢ÄêÇ¯Á°¤ÎÃË½÷¤Î¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤À¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉô²¼¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤Ö¤ê¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö»ä¤âÉô²¼¤À¤Ã¤¿¤éÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¸¶ºî¼Ô¤ÎÆó½Å¤¤¤Á¼Â¤µ¤ó¤¬ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ò¡ÖÃË½÷¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÀïÍ§¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÒÊý¤Ï²ñ¼Ò¤ò¡¢ÊÒÊý¤Ï²ÈÄí¤ò¼é¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤ò¿È¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§Îø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¼«Á³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î»Å»öÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ç¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤¤ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀïÍ§°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤Îµ÷Î¥´¶¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¡¢¼þ¤ê¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤·ÉÁ¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢2¿Í¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢Æó½Å¤µ¤ó¤Ï¡ÖTRAP¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤òÏ¢ºÜÃæ¡£ÃË¤ÎÌ¼¥¢¥¤¥É¥ë4¿Í¤Î³èÆ°¤ÈÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Ç¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤È¤·¤¿Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£½ÏÇ¯¤ÎÀÅ¤«¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÎø¤Þ¤Ç¡¢Æó½Å¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Æó½Å¤¤¤Á¼Â(@niju_2213)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£