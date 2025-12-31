É¹Àî¤¤è¤·¡¡Ìó1Ç¯8¥«·î¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Î¿¿Áê¡¡¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÄ¶ÂçÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1Ç¯8¥«·î¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Î¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤éÌó1Ç¯8¥«·î¤â¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿É¹Àî¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡ÖµÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1²óÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀ°Íý¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢KIINA.¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿³èÆ°¤â»Ï¤á¤ë¤â¡¢¡È±é²Î²Î¼ê¡¦É¹Àî¤¤è¤·¡É¤Î±äÄ¹Àï¤Ç¤·¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ìÇº¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¡Ö¤½¤³¡¢¥Ý¥ó¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤Î¸ª½ñ¤¤Ê¤·¤Î¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë1½µ´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤Þ¤º¤Ï¡Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤Î¡Ë¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ë2¥«·î¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«²Î¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£²È¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÄ¶ÂçÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Çº¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¤«¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡È¤½¤Ã¤«¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£ÊªÀ¨¤¤ÇØÃæ²¡¤µ¤ì¤Æ¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ¨¤¤Êý¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡È¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó³è¤«¤·¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¡£´ðËÜ¡¢¿Í´ÖÀ¤È¤«ÆâÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎKIINA.¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKIINA.¤Î»þ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹²Î¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê³Ê¹¥¤¹¤ë¡£É¹Àî¤¤è¤·¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ó¤ò¤Ï¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î²Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÃËÀ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀßÄê¤ò·è¤á¤Æ²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌòÊÁ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²Î¤Ï¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£