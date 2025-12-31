2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ÊÁÐ»ÒºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2026Ç¯1·î1Æü¡Á6·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¼«¸Ê²þ³×¥¹¥¿¡¼¥È¡£
»î¹Ôºø¸í¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£

»É·ã¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£

¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ÂÂÖ¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¹ç¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¡×¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¡¢È½ÃÇ´ð½à¤¬Ëá¤«¤ì¡¢ÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£Êª¤Ï»î¤·¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¡¢º£¸å¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤½¤¦¡£

¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¡£Î¹¹Ô±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Îº×¤ê¸«Êª¤â¡¢ÃÎ¸«¤È¿ÍÌ®¤¬¹­¤¬¤ê¤½¤¦¡£

°¦¤ÏÀª¤¤¤¬Âç»ö¡£¸òºÝ¥¼¥íº§¤â¥¢¥ê¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)