¡ÖÈþ¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¹äÎÏºÌ²ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤µ¤ó¤Ï12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹äÎÏºÌ²ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÈþ¡×¡Ö¤¤ã¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇ¯Îð½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥ÎÏÅª¡×¡ÖÈþ¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÈþ¡×¹äÎÏ¤µ¤ó¤Ï¡ÖotonaMUSE2·î¹æ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬²á¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¹äÎÏ¤µ¤ó¤Ï24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖHappy Holidays¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬²á¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤¤ì¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)