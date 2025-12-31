¡ÚÇ¾³è¤ª¤ê¤¬¤ß¥ì¥Ã¥¹¥ó£±¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª¤ê¤¬¤ß¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë´ðËÜ¤ÎÀÞ¤êÊý¡ã¤ä¤Ã¤³¤µ¤ó¥Ù¡¼¥¹¡ä¡ãÄá¥Ù¡¼¥¹¡ä
»Í³Ñ¤¤»æ¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¡£¼êÀè¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÏÇ¾¤Ë¤â¤è¤¤±Æ¶Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»æ¤Î¼ïÎà¤ä¿§¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢»ØÀè¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤ê¡¢ºî¤ê¤Ê¤¬¤éÍ§¤À¤Á¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£³Ú¤·¤¯ÀÞ¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¡¢¸µµ¤¤ÊÇ¾¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê»£±Æ¡§ËÜ¼ÒŽ¥±üÀ¾µÁÏÂ¡Ë
【画像】【認知機能がアップする】指エクササイズ
º£¤«¤é6Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£4ºÐ¤ÎÂ¹¤Ë¡Ö¶²Îµ¤òÀÞ¤Ã¤Æ¡×¤È¤»¤¬¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¤ê¿Þ¡ÊÀÞ¤êÊý¤Î¿Þ¡Ë¤Ï¡¢¹©Äø¤¬Â¿¤¯¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÀÞ¤ì¤ë¶²Îµ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¥Á¥é¥·2Ëç¤Çºî¤ë¿·¤·¤¤¶²Îµ¤ÎÀÞ¤êÊý¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¹¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¶²Îµ¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤òÆÍ¤½Ð¤»¤Ð¥´¥¸¥é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£Â¹¤Î¶½Ì£¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Û¤«¤ÎÍ·¤Ó¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤ºîÉÊºî¤ê¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ï¡¢»ä¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢²¿»þ´Ö¤â¤ª¤ê¤¬¤ß¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¡¢»ØÀè¤ò»È¤¦ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤â¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ï²¿¤òÀÞ¤í¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»æ¤ò»È¤ª¤¦¤«¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹¥´ñ¿´¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¾¹ä»ÖÀèÀ¸¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡Ö³«ÊüÀ¡×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤ê¤¬¤ß¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSNS¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ê¤¬¤ß¤ÏÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤êÊý¤Î´ðËÜ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÁÏºî°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î´ðËÜ¤ÎÀÞ¤êÊý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ðËÜÀÞ¤ê¶ÚA (¤ä¤Ã¤³¤µ¤ó¥Ù¡¼¥¹)
£±¡Ë¾å²¼¤Î³Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£²¡Ëº¸±¦¤Î³Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£³¡Ë±¦¾å¤Èº¸²¼¤Î¤Ï¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£´¡Ëº¸¾å¤È±¦²¼¤Î¤Ï¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£µ¡Ë±¦¤Ï¤·¤ÈÃæ¿´Àþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢±¦Â¦¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë
£¶¡Ë¡Ê£µ¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº¸Â¦¤âÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º¸±¦¤Ë³«¤¯
£·¡Ë²¼¤Î¤Ï¤·¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ë
£¸¡Ë¾å¤Î¤Ï¤·¤âÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾å²¼¤Ë³«¤¯
£¹¡Ë±¦²¼¤Î³Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ë
10¡Ë±¦¾å¤Î³Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ë
11¡Ëº¸¾å¤Î³Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ë
12¡Ëº¸²¼¤Î³Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ë
´ðËÜÀÞ¤ê¶ÚB (Äá¥Ù¡¼¥¹)
£±¡Ë¾å²¼¤Î³Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²£È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£²¡Ëº¸±¦¤Î³Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£³¡Ë±¦¾å¤Èº¸²¼¤Î¤Ï¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£´¡Ëº¸¾å¤È±¦²¼¤Î¤Ï¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀÞ¤ê¡¢³«¤¯
£µ¡Ë¾å¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë
£¶¡Ë²¼¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢¾å²¼¤Ë³«¤¯
£·¡Ë¾å¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë
£¸¡Ë²¼¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢¾å²¼¤Ë³«¤¯
£¹¡Ë±¦¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë
10¡Ëº¸¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ê¡¢º¸±¦¤Ë³«¤¯
11¡Ë±¦¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë
12¡Ëº¸¤Î³Ñ¤òÃæ¿´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë
13¡ËÆâÂ¦¤ò³«¤¡¢²¼Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ö¤¹¤è¤¦¤ËÀÞ¤ë
14¡Ë¾å¤ÎÉôÊ¬¤ò³°Â¦¤ËÀÞ¤ë