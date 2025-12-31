¡ã¥µ¥é¥À¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÅüÃÍ¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¡×¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤Ï¡Ä
¡ÖÏ·²½¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢Åü¼Á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅü¼Á¤ò²æËý¤¹¤ì¤Ð»é¼Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¤ÎÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÅü²½¡×¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÈ¬ÌÚ²íÇ·ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¡ØÅü¼Á¡áÆÇ¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢Åü¼Á¤À¤±¤¬Åü²½¡ÊÏ·²½¡Ë¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢È¬ÌÚÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±: Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä¡Ù¤«¤é¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°¿©¤ÙÊý¤Î¥³¥Ä¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¥Þ¥É¥ì¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤ÎÀÄ¤¸¤½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©¸å·ìÅüÃÍ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ä
* * * * * * *
¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò¸¡¾Ú
¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñ»ï¡ØÅüÇ¢ÉÂ¡Ù¡Ê£²£°£±£°Ç¯£µ·î¹æ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿£²ËÜ¤ÎÏÀÊ¸¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Çò¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë10Ê¬Á°¤ËÌîºÚ¥µ¥é¥À¤ò¤È¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö¿©»ö¤ÎºÇ½é¤ËÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÅüÇ¢ÉÂÂÐºö¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î®¹Ô¤Î·ò¹¯Ë¡¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÌîºÚ¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¸³¼Ô¤Ï20Âå¤Î·ò¹¯¤ÊÃË½÷10Ì¾¡£¡ÖÇòÊÆ¤Î¤ß¡×¡ÖÇòÊÆ¡Ü¥¥ã¥Ù¥Ä50£ç¡×¡ÖÇòÊÆ¡Ü¥¥ã¥Ù¥Ä£±£°£°£ç¡×¤Î£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÇò¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë£µÊ¬Á°¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È£³¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¡¢·ìÅüÃÍÊÑÆ°¶ÊÀþ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼Â¸³¤ò30¡Á40Âå¤Î·ò¹¯¤ÊÃË½÷¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¥Ô¡¼¥¯ÃÍ¤¬20mg¡¿dL¤âÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëº¹¤ÎÍ×°ø
¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëº¹¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾Ã²½ÎÏ¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¾Ã²½µÛ¼ýÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤â¸úÎ¨¤è¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ä´¶¼õÀ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÂÎ¼Á¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë°ì°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±: Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä¡Ù¡ÊÃø¡§È¬ÌÚ²íÇ·¡¿»°³Þ½ñË¼¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢Èï¸³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï20Âå¤Î·ò¹¯¤Ê¼ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¿ôÃÍ¤Îº¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤¿ÊýË¡¤Ï¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¤è¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤ÉÆü¡¹¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸Ãæ¤Î¥µ¥é¥À¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡ØÅüÇ¢ÉÂ¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌîºÚ¥µ¥é¥À¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸Ãæ¤Î¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ë¤Ï»é¼Á¡¢¿Ý¤Ë¤Ï¿Ý»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢£±¿©¤ÎÃæ¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤È¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²«¶â¥È¥ê¥ª¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦»é¼Á¡¦»À¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢£²¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤¿¤Î¤ÏÌîºÚ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎºîÍÑ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÅüÃÍ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤´ÈÓ£±£°£°£ç¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ë¤È¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥ì¥¿¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À£±£°£°£ç¤Ë¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°15£ç¤ò²Ã¤¨¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿Í¤¬¤è¤¯Áª¤Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤ÎÀÄ¤¸¤½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍÞÀ©¸ú²Ì¤Ï10¡¿dL¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥´¥Þ¥É¥ì¤Ç¤Ï20mg¡¿dL¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¤Ï30mg¡¿dL¤â·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥´¥Þ¥É¥ì¡×
¤¿¤À¤·¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÏÃæÀ»éËÃ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤Ï¥´¥Þ¥É¥ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥´¥Þ¥É¥ì¤Ï¡¢¥´¥Þ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Ìý¡Ê»é¼Á¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Ý¡Ê»À¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²«¶â¥È¥ê¥ª¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥´¥Þ¤ä¾ßÌý¡¢Ì£Á¹¡¢¿Ý¤Ë¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¡Ê¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÆÇÁÇ¡Ö¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡×¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÌµÆÇ²½¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¿©Á°¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ë¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦·ò¹¯Ë¡¤âÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿©»ö¤ÎºÇ½é¤Ë»®£±ÇÕ¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤òËè²ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤òÂ¿¿ô¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤¤·ò¹¯Ë¡¤â¡¢¶ì¤Ë´¶¤¸¤ì¤ÐÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£·ÑÂ³¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊýË¡¤ò£±¤Ä¤Ë¹Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿©Á°¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¥´¥Þ¥É¥ì¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ï·²½Í½ËÉ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±: Åü²½Çî»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¼ãÊÖ¤ê46¤Î¥³¥Ä¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£