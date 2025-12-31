°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¤Î½ª³è¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¤¬£±·î£³Æü¤ËÁ´ÏÃ°ìµóºÆÊüÁ÷
°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¼ç±é¤Î½ª³è¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬£±·î£³Æü¡¢Á´ÏÃ°ìµóºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î»³¸ýÌÄ³¤¤Ï39ºÐ¡£°¦Ç¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ä¤·³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÈ¿È¤ÎÇìÊì¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö1¿Í¤Ç»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æº§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿ÌÄ³¤¤Ï¡¢º§³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ª³è¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¡½¡£¿Æ¤Î²ð¸î¡¢Ï·¸åÈñÍÑ¡¢¾®¸ÈÌäÂê¡£¤è¤ê¤è¤¯»à¤Ì¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊüÁ÷Í½Äê¡Û
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)NHKÁí¹ç Á´ÏÃ°ìµóºÆÊüÁ÷
1ÏÃ ¸áÁ°8:00¡Á8:44:30
2ÏÃ ¸áÁ°8:45¡Á9:29:30
3ÏÃ ¸áÁ°9:30¡Á10:14:30
4ÏÃ ¸áÁ°10:20¡Á11:04:30
5ÏÃ ¸áÁ°11:05¡Á11:49:30
6ÏÃ ¸á¸å0:15¡Á0:59:30
