¹º½£¶õ¹Á¤ÎÇ¯´ÖÎ¹µÒ¿ô¡¢½é¤á¤Æ±ä¤Ù5000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡½Ãæ¹ñ
Ä¹Îµ¹Ò¶õGJ8008ÊØ¤¬28Æü¡¢¹º½£¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¡¢Æ±¶õ¹Á¤Ï³«¹Á25¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¡¢Ç¯´ÖÎ¹µÒ¿ô¤¬½é¤á¤Æ±ä¤Ù5000Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¶õ¹Á¤ÏÀ¤³¦¤Î¡ÖÎ¹µÒ¿ô5000Ëü¿Í¥¯¥é¥¹¤Î¶õ¹Á¡×¤Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Çº£Ç¯¤³¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿7ÈÖÌÜ¤Î¶õ¹Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¹º½£¶õ¹ÁÈ¯ÃåÊØ¤ÎÊ¿¶ÑÅë¾èÎ¨¤Ï89¡¥1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¡Ö¹ñÆâ¥È¥Ã¥×10¶õ¹Á¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò24¥«·îÏ¢Â³¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹µÒ¡¦²ßÊª¹ÒÏ©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¸ÞÂçÎ¦¤òÌÖÍå¤·¡¢35¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë