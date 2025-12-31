¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë·î3Ëü3333±ß ¡Ö²¿ÅÙ¤â¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×36ºÐÃËÀ¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê33ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê10ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê8ºÐ¡Ë
¢§¶âÍ»»ñ»º
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í600Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô200Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§300Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§220Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§220Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2022Ç¯¤«¤é
2022Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤ÏeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ë¡Ö·î3Ëü3333±ß¡×¤Ç·ÑÂ³Ãæ¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ150Ëü±ß¢ªÉ¾²Á³Û220Ëü±ß¡×¤È¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¥×¥é¥¹20¡Á50¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï50¡óÁ°¸å¤Ç±¿ÍÑ±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè·î¶¯À©Åª¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ù¤Ç¤âÅê»ñ¤Ë»ñ¶â¤¬²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÄ¹´ü±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÂ»ÀÚ¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢±¿ÍÑ±×¤ÎÁý¸º¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿À¤³¦¤Î¾ðÀª¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤ÀäÅê»ñ¡ÊÅê»ñ¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢Ä¹´ü´ÖÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆÂçË½Íî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´ü±¿ÍÑ¤¬Á°Äó¤Ê¤Î¤ÇÃ»´ü´Ö¤ÎÂ»±×¤Ç°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÌµ¿´¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤éÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
36歳・年収600万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は?今回は徳島県に住む36歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
