¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò²Î¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿±é²Î¤ÎÎÉ¤µ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡×
¡ÒÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù1·î¹æ¤«¤éµ»ö¤òÀè½Ð¤·¡ª¡Ó¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ26Ç¯¡£¶áÇ¯¤Ï¼«¤é¤Ä¤±¤¿¡ÖKIINA.¡×¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¡£µÙÍÜ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤Ï¡£¡Ê¹½À®¡§Ê¿ÎÓÍý·Ã¡¡»£±Æ¡§ÌÚÂ¼Ä¾µ°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡Ä
* * * * * * *
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
²Î¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ËµÙÍÜ¤ò·è°Õ
¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÎ¾Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌµÍý¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÅÙ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç22Ç¯Ëö¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÙÍÜÃæ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£2¥õ·î´Ö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤·¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Î³¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤«ÆÍÁ³»í¤¬½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤éËÄ¤é¤àÁÛÁü¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢³¤¤Î¾å¤ËÁ¥¤Ç1¿Í¡¢¹ÓÇÈ¤¬Íè¤Æ¤â¤¦Ìá¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»í¤ò¡¢½ñ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
TM NETWORK¤ÎÌÚº¬¾°ÅÐ¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ÖË½¤ì³¤¶®¡×¤È¤¤¤¦¡¢±é²Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙÍÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç²Î¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
22ºÐ¤«¤é¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½»ä¤ÏÃ£À®´¶¤ò»ý¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ì¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤ò¤¬¤ó¤Ð¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â»ä¼«¿È¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Èô¤Ó±Û¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¡×
±é²Î¤ÎÎÉ¤µ¤â²þ¤á¤ÆÇ§¼±
1Ç¯8¥õ·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¤ªµÙ¤ß¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾¯¡¹¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¸å¤Ï¡¢¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¡×¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØKIINA.¡Ù¡£º£É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ä¤á¤³¤ó¤À¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
26Ç¯¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡ØÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀµÅýÇÉ¤Î»þÂå·à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
µÙÍÜÃæ¤Ë³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸ø±é¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤´ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»þÂå·à¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¤³¤¿¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹ºîÉÊ¤ò²Î¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿±é²Î¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤²Î»ì¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤È¹Ô´Ö¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë¿´¾ð¡£´¶¾ð¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
²»³Ú¤Ï»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤òÄ¹Ç¯¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢º£³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Èô¤Ó±Û¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²û¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤·¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢º£¤Î»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£