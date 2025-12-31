147Ëü±ß°Â¤¤¡ª ¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¹âµéSUV¡×¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¡ª 3¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ÖÄ¾6¡×¥¿¡¼¥Ü¤Ç¡Ö360ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¡ª ¡È¥³¥¹¥Ñ¡ß¼ÂÍÑÀ¡É¤¬ºÇ¶¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖGLE¡×¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Ï
²Á³Ê¾å¾º»þÂå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖGLE¡×¤ÎÀïÎ¬¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ï
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î²Á³Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢±ß°Â¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊª²Á¤ª¤è¤ÓÄÂ¶â¾å¾º¤Ê¤É¡¢ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÍ¢Æþ¼Ö¤Ï¹ñ»º¼Ö¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È3³äÄøÅÙ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¹âµéSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤âÍ¢Æþ¼Ö¤Ï³ä¹â¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£20À¤µª¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¤È¤¯¤Ë2010Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ÏËÜ¹ñ¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð³ä°Â¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê±ß°Â¥É¥ë¹â¤ª¤è¤Ó¥æ¡¼¥í¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâÈÎÇä²Á³Ê¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¡£¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²Á³Ê²þÄê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤²¤«¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Í¢Æþ¼Ö¤¬ºÆ¤Ó¡È¹âÎæ¤Î²Ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇºÇ¶á¤Î¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã¤¤ÁõÈ÷¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢²Á³Ê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿»ÅÍÍ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó»î¾è¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¡ÖGLE 450d 4MATIC Sports Core¡ÊGLE 450d £´¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥³¥¢¡Ë¡×¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤ËÆ±¼Ò¤Î¥ß¥É¥ëSUV¡ÖGLC¡¿GLC¥¯¡¼¥Ú¡×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖGLC 220d 4MATIC Core¡¿Æ±¥¯¡¼¥ÚCore¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢GLE¤Î¡È¥³¥¢¥Ð¥ê¥å¡¼¡É¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿·¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¡ÖGLE 450d 4MATIC Sports¡×¤È¤Î¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖAMG¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤òÇÑ»ß
¡¦¡ÖËÜ³×´¬¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¡Ë¡×¤ò¡ÖËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¦¡ÖËÜ³×¥·¡¼¥È¡ÊËÜ³×¡¿¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¡Ë¡×¤ò¡Ö¥ì¥¶¡¼ARTICO¥·¡¼¥È¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¦¡Ö¥¢¥ó¥¹¥é¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¡×¤ò¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¥¦¥Ã¥É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¦¡Ö¥É¥¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÇÑ»ß
¡¦³°Áõ¿§¤ò¡Ö¥ª¥Ö¥·¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¡ÖMANUFAKTUR¥ª¥Ñ¥ê¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î2¿§¤Ë¸·Áª
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê¤ÎSUV¤¬1379Ëü±ß¡¢5¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤Î¥¯¡¼¥Ú¤¬1393Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì147Ëü±ß¡¢148Ëü±ß°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó1³ä¤Î²Á³Êº¹¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È´¶¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤ËAMG¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¾å¼Á¤Ê´¶¿¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Î¥È¥ê¥à¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¾å¼Á¤Ç¡¢ARTICO¤Î¼ê¿¨¤ê¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ï¤à¤·¤í¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤è¤ê¹çÀ®Èé³×¤ÎARTICO¤ÎÊý¤¬¡¢±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¼êÆþ¤ì¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¾å¼Á´¶¤¬ËÜ³×¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤âGLE¤é¤·¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ï·òºß¡£21¥¤¥ó¥Á¤ÎAMGÀ½¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î22¥¤¥ó¥Á¤è¤ê1¥¤¥ó¥Á¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È275¡¿45R21¡¢¥ê¥¢315¡¿40R21¤Î¥Ô¥ì¥êP¥¼¥í¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4925mm¡ßÁ´Éý2020mm¡ßÁ´¹â1780mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2995mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨GLE¤Ï¸µ¡¹Í½þ¥«¥é¡¼¤ÎMANUFAKTUR°Ê³°¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤ä¥°¥ì¡¼¤Ê¤É¹µ¤¨¤á¤Ê¥«¥é¡¼¤¬ÂçÈ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ÏÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£MBUX¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉ¸½àÁõÈ÷¤Ç¡¢AR¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅëºÜ¡£Burmester¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤âÉ¸½à¤Ç¤¹¡£ADAS¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó»î¾è¤·¤¿GLE 450d £´¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥¢¤ÎSUV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ367ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯750Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë3.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾6¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢20ÇÏÎÏ¤È200Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎISG¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿9Â®AT¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢È¯¿Ê»þ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤«¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¡¢2.5¥È¥ó¤ËÇ÷¤ë½ÅÎÌµé¤Î¼ÖÂÎ¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤¤ÈÁö¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡£Å¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÈ÷¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥¢¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤ê¡¢¹â¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤ËÁê±þ¤·¤¤ÀÅ½ÍÀ¤Î¹â¤µ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥¢¥µ¥¹¤Ï¡¢£´ÃÊ³¬¤Ë¼ÖÂÎ¤ò¾º¹ß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¾è¹ß»þ¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô»þ¤Ê¤É¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡GLEËÜÍè¤Î¾å¼Á´¶¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿GLE 450d £´¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥³¥¢¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Êºü²Ã¸º¤ÇÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ò¸·Áª¤·¡¢GLEËÜÍè¤Î¾å¼Á´¶¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ»þ¤ËËÄÂç¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇº¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£