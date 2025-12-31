¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·Ý½Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×´Ú¹ñ¤«¤é¸«¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¡ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó3À¤¤Î´ÆÆÄ¤ËÃíÌÜ¡Ö¼«ÅÁÅªÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡×
¡¡17À¤µª½éÆ¬¡¢²ÎÉñ´ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÌöÆ°Åª¤Ê²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¡ÖÉ÷µªå¤Íð¡×¤òÍýÍ³¤Ë½÷À¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÛÌò¤òÃËÀ¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î´·½¬¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬½÷À¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ò¡Ö½÷·Á¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¡¡ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î½÷·Á¤Î¿ÍÀ¸¤È·Ý½Ñ¡¢¤½¤·¤Æº²¤Î¿¼ÁØ¤ËÀø¤à¶ìÇº¤ò¡¢¼¹Ù¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ¡ºÙ¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ç²è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òËþ¤¿¤¹Í¥²í¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ò°ì½Ö¤Ç¿¡¤¤µî¤ë¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤âÆüËÜÅª¤Ê·Ý½Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤Î±Ç²è¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó3À¤¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ö·ì±ïÃæ¿´¤Î·Ñ¾µ¤«¡¢Ç½ÎÏ¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µ¤«¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤¹¤ë±Ç²è¤Î³Ë¿´Åª¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍûÁêÆü´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¼«ÅÁÅªÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô1200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢2003Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE¡¡MOVIE¡¡2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡¡¡Ù°Ê¹ß¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¶½¹ÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡175Ê¬¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¾å±Ç»þ´Ö¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Î¹â¤¤¿³Èþ´ã¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀºåÌ¤Ê²ÎÉñ´ìÉñÂæ¤ÎºÆ¸½¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶½¹Ô¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤¦¤·¤¿À©Ìó¤ò¤¹¤Ù¤Æ±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÈÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿´îµ×Íº¤¬¡¢¤¢¤ë¶öÁ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢½÷·Á¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Æ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÂç¤¤Ê¼´¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÆ±»Ö¤Ç¤â¤¢¤ë½Ó²ð¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÜºî¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬µæ¶Ë¤Î·Ý¤òµá¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤Æ·Ý½Ñ¤ÎÄº¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢Ç»Ì©¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¤Ë50Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯´îµ×Íº¤Ï¡¢Å·Éê¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¤À¡£°ìÊý¡¢½Ó²ð¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÎÏ¤¬´îµ×Íº¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤ÎôÅù´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤½±À©ÅÙ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ºÍÇ½¤À¤±¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÍÇ½¤ò·ç¤¤¤¿¼Ô¤¬·ìÅý¤À¤±¤ÇÃÏ°Ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤â¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤À¡£±Ç²è¤Ï¡¢±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÉ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤¬Ì£¤ï¤¦¶ìÇº¤ÈÀäË¾¡¢¼»ÅÊ¤È¶¸µ¤¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÉñÂæ¾å¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íËë¤¬²¼¤ê¤¿¤¢¤È¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»àÆ®¤ä¡¢¤½¤ÎßõÎõ¤µ¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£´°àú¤ÊÉñÂæ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤òºï¤êÂ³¤±¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¸¦Ëá¤Î»þ´Ö¤ËÂÑ¤¨È´¤¯»Ñ¤Ï¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·çÍî¤òËä¤á¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¡¢Â¾¼Ô¤ÎºÍÇ½¤òÅÊ¤à»Ñ¤Þ¤Ç¤â¡¢±£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¤Ê¤«¤Ç´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òËþ¤¿¤¹ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¡¢ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥²í¤Ê½êºî¤ä¡¢°Å¤¯¸ÉÆÈ¤Ê³Ú²°¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤ò¹ª¤ß¤ËÍÑ¤¤¡¢´¶¾ð¤ÎÁØ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¤Þ¤ë¤ÇÆ°¤¯³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤®¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢´îµ×Íº¤¬½é¼ç±é¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´ÑµÒ¤ò¸«¤Ä¤áÊÖ¤¹½Ö´Ö¤À¡£¥«¥á¥é¤Ï¡¢Èà¤Î´é¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤È¡¢¤«¤¹¤«¤ËÍÉ¤ì¤ëÂ©¸¯¤¤¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂª¤¨Â³¤±¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¾¡Íø¤ÈµõÌµ¡¢´¿´î¤È¶²ÉÝ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÈ¿¤¹¤ë´¶¾ð¤¬¡¢´ö½Å¤Ë¤âÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»Ø¤·¼¨¤¹°ÕÌ£¤òÁ¯Îõ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤¬°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò¹ñÊõ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤ËÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·Ý½Ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¤â¸ÉÆÈ¤Ç¡¢ºÇ¤âßõÎõ¤ÊÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡¢°ì¿Í¤Î·Ý½Ñ²È¤Îº²¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
2007Ç¯¡¢¡Ø³ø»³ÆüÊó¡Ù¿·½ÕÊ¸·Ý¡¦É¾ÏÀÉôÌçÅöÁª¤òµ¡¤ËÉ¾ÏÀ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¡¢±Ç²è»¨»ï¡ØCritic¡¡b¡ÙÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê³ø»³ÆüÊó¡Ë