¡ÖÀ¨¤¤¤ÊÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²µÍÕ(44)¤¬É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤ËANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¡¢É×¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´(53)¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿²µÍÕ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡·ëº§¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¡¢Á¢¤Þ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²µÍÕ¤µ¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÍ¥¤·¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö²µÍÕ¤Á¤ã¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Æ£°æ¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤³¤Î¥Û¥Ã¥³¥ê¤´É×ÉØ¤Ê¤ó¤«¹¥¤¡×¡Ö²µÍÕ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª²Ä°¦¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê♡¡×¡ÖÀ¨¤¤¤ÊÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£²µÍÕ¤Ï2005Ç¯¤ËÆ£°æ¤È·ëº§¡£07Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£