¡ÚÂ®Êó¡Û£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡¹âÎð½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡Âçºå¡¦ËçÊý»Ô
¡¡ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÎð½÷À1¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢ËçÊý»ÔµÜÇ·ºå¤Ë¤¢¤ë2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡Ö½»Âð¤Ç±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö14Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó50Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤¬¾Æ¤±¤¿¤Û¤«ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð¤Î1³¬¤Ç¹âÎð½÷À¤¬È¯¸«¤µ¤ìÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤È¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤ÏÃËÀ¤Î°ÂÈÝ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£