´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·³ã¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤Ï31ÆüÄ«¡¢Àã¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤ÀÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¼ê¤Î»Ø¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
31Æü¸áÁ°11»þ¤ÎÀÑÀã¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç5¥»¥ó¥Á¡¢µû¾Â»Ô¼éÌç¤Ç30¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¡¢Àã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÀãÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¡¢¥Ðー¤Ã¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö´¨¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¤¡×
¸©Æâ¤Ï¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢1·î1ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»³±è¤¤¤Ç60¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç20¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¾å¡¦Ãæ±Û¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ç¶¯É÷¤äÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£