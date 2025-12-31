°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢À®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢º£Ç¯7·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Çßß·¤È°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¿Í¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤Á¤ã¤ó¤Ï¶õ¹Á¤ËËº¤ìÊª¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ê¡¢ºÇ½é¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¥ÎÀ¥¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
