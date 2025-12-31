ÂçÌîÂóÏ¯¡õº´Æ£Îè¡¢·ëº§È¯É½ Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¤ÇÊó¹ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê37¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê33¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Ä¾É®Ê¸½ñ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÌîÂóÏ¯¤ÎÄ¾É®ÈþÊ¸»ú
ÂçÌî¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÇÐÍ¥À¸³è15Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º´Æ£¤â¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÌîÂóÏ¯¤µ¤ó ¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»ØÆ³¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÃµµá¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡ÖÍè¤ë¿·Ç¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂçÌî¤Ï¡¢1988Ç¯11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2010Ç¯¡¢¡Ö¥Û¥ê¥×¥íÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡¼¡ùH50¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥·¥Æ¥ß¥ë¡Á7Æü´Ö¤Î¥Ç¥¹¡¦¥²¡¼¥à¡Á¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¡¢1992Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ö30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë±é·àÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖR Plays Company¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
