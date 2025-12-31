Åì³¤¤ÏËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¤Ç¯±Û¤·¤Ë¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï´¨ÇÈ½±Íè¡¡Àã¤ä´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¡¡½éÆü¤Î½Ð¤Ï?
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü31Æü(¿å)Âç³¢Æü¤ÏËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤é¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Àµ·î´¨ÇÈ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Àµ·î»°¤¬Æü¤Ï¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÑÀã¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢½é·Ø¤Ê¤É¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü31Æü(¿å)Âç³¢Æü¡¡Ç¯±Û¤·¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦
º£Æü31Æü(¿å)Âç³¢Æü¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢´¨µ¤¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç10¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ºòÆü30Æü¤è¤ê²¼¤¬¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ìë¤Ï±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËËÌÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¡¡¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤òÇÒ¤á¤ëÃÏ°è¤Ï?
ÌÀÆü1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤â¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ôÉì¸©¤Ï¡¢´¨µ¤¤äµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Æü¤Î½Ð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ê¤ÉÇ»ÈøÊ¿Ìî¤Ë¡¢±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±À¤Î·ä´Ö¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ôÉì¸©¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤äÀã¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÇ»¡¦ÅìÇ»¤òÃæ¿´¤Ë½éÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Î½éÆü¤Î½Ð¤Î»þ¹ï¤Ï?
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤Î»þ¹ï¡Û
°ËÆ¦¾ë¥öºê³¤´ß:6»þ50Ê¬
°ËÆ¦²¼ÅÄ»Ô¿²»Ñ»³ :6»þ49Ê¬
°ËÆ¦³ë¾ë»³:6»þ48Ê¬
ÉÙ»Î»³»³Äº(·õ¤¬Êö) :6»þ42Ê¬
¸æÁ°ºê :6»þ53Ê¬
ÉÍ¾¾»ÔÊÆÄÅ¤ÎÉÍ:6»þ56Ê¬
°ËÎÉ¸ÐÌ¨:6»þ58Ê¬
ÄÅ»Ô°¤Áæ±º :7»þ01Ê¬
°ËÀª»ÔÆó¸«±º(É×ÉØ´ä) :6»þ59Ê¬
Æü¤Î½Ð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎä¤¨¹þ¤à»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÎÍ½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÄÅ¡¢ÀÅ²¬¤Ç3¡î¡¢´ôÉì¤Ç2¡î¡¢¹â»³¤ÇÉ¹ÅÀ²¼1¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÉ´¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´¨ÇÈ½±Íè¡¡Àã¤ä´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯
ÌÀÆü1·î1Æü(ÌÚ)¸µÆü¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢´¨µ¤¤Ï¶¯¼å¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éµïºÂ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÜÀè¤Î´¨µ¤¤ÎÄì¡¢ºÇ¤â¶¯¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢2Æü(¶â)¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Æü(¶â)¤«¤é3Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£U¥¿¡¼¥ó¤ÎºÝ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
