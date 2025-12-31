¼ã¤À±¡¹¤¬µ±¤¯Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤ÎÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖN159¡×¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿HII¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Ä¡¼¡ËÎÎ°è¡ÖN159¡×¡£
¤«¤¸¤ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¦Ìó16Ëü¸÷Ç¯Àè¡¢Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î±ÒÀ±¶ä²Ï¡ÊÈ¼¶ä²Ï¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÂç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡ÊÂç¥Þ¥¼¥é¥ó¶ä²Ï¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÉý150¸÷Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹Âç¤ÊÎÎ°è¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î°ìÉô¡£
ÀÖ¡¹¤ÈÃå¿§¤µ¤ì¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤«¤»¤Þ¤¹¡£
ÅÅÎ¥¿åÁÇÎÎ°è¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëHIIÎÎ°è¤Ï¡¢¼ã¤¤Âç¼ÁÎÌÀ±¤ÎÊü¼Í¤¹¤ë»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎ¥¤·¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Êü¤ÄÀÖ¿§¤Î¸÷¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤Ç¡¢µ±ÀþÀ±±À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¹¤È¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿±À¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ±¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤Ç¤ÏÀ±·ÁÀ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥éÀ±±À¡ÊTarantula Nebula¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
N159¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤Ë¤¢¤ëHIIÎÎ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Ï¼ã¤¤¹â²¹¤ÎÂç¼ÁÎÌÀ±¤¬¼þÊÕ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÅÅ¼§Êü¼Í¤È¹±À±É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥¹¤ÎÃæ¤ËË¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶õÆ¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤ÎÃæ±û¤Ë¤ÏÇØ¸å¤ÎÀ±¡¹¤Îµ±¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ³¨¤Î¤è¤¦¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¿Ð¤¬ËÉÙ¤Ê°Å¹õÀ±±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤ÎÀ±·ÁÀ®³èÆ°¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î±ÒÀ±¶ä²Ï¡Ö¾®¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡Ê¾®¥Þ¥¼¥é¥ó¶ä²Ï¡Ë¡×¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¤¬¡¢Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤Î¥¬¥¹¤È¾×ÆÍ¡¦°µ½Ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç³èÈ¯²½¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¡¢À±·ÁÀ®³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿À±¡¹¤È¡¢À±¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤¹¤ëN159¤Î¸÷·Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÁÏÂ¤¤ÈÊÑÍÆ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Î¡ÖÁÝÅ·´ÑÂ¬ÍÑ¹âÀÇ½¥«¥á¥é¡ÊACS¡Ë¡×¤È¡Ö¹»ëÌî¥«¥á¥é3¡ÊWFC3¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡È¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Îº£½µ¤Î²èÁü¡É¤È¤·¤Æ¡¢ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤«¤é2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
